Мир 04 апреля 2023, 03:53 Россия предложила ЮНЕСКО оценить действия Украины в отношении монахов УПЦ в лавре Постпредство РФ предложило главе ЮНЕСКО оценить действия Украины в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле предложили посетит Киево-Печерскую лавру и оценить действия украинских властей в отношении монахов канонической УПЦ. С такой инициативой выступило постоянное представительство России при организации в связи с визитом Азуле в Киев. Сообщение опубликовали в Telegram-канале российской делегации.

«Предлагаем гендиректору ЮНЕСКО также посетить Киево-Печерскую лавру, откуда режим [президента Украины] Владимира Зеленского выгоняет монахов УПЦ <…> Это даст возможность госпоже Одри Азуле собственными глазами увидеть, кто угрожает историческому наследию и культуре Украины, препятствуя реализации основополагающих прав верующих и разжигая ненависть в многонациональной и многоконфессиональной стране», — сказано в заявлении делегации.

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В постпредстве ожидают, что Азуле потребует от Киева неукоснительного соблюдения взятых на себя международных обязательств.

Реакцию мирового сообщества на происходящие вокруг Киево-Печерской лавры события назвали минимальной и неадекватной. Международный отклик мог бы повлиять на происходящее в лавре, считает глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.