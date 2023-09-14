Эксклюзив 14 сентября 2023, 23:35 Россия предложила Азербайджану совместно бороться с коррупцией Генеральные прокуроры России и Азербайджана встретились в Баку

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в рамках рабочего визита в Баку. На встрече Краснов и Алиев обсудили перспективы сотрудничества национальных прокуратур двух стран.

Игорь Краснов предложил Алиеву присоединиться к работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК). По мнению генпрокурора России, богатый опыт антикоррупционной работы Азербайджана будет очень полезен для этого совета.

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Кроме того, генпрокурор России предложил азербайджанскому коллеге присоединиться к новым образовательным проектам. На сегодняшний день в Университете прокуратуры Российской Федерации учатся 25 студентов из Абхазии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Южной Осетии.

Алиев отметил, что России и Азербайджану надо сообща бороться с преступностью на международном и региональном уровне. Это очень важно, так как в регионе совершаются серьезные преступления транснационального характера.