Мир 23 августа 2023, 17:43 Россия поздравила Индию с прилунением «Чандраяна-3» Роскосмос поздравил индийских коллег с прилунением аппарата «Чандраян-3» Freepik

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Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно сел на Луну. Своих коллег с этим событием поздравила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса», — отметили в компании.

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Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили на ракете-носителе LVM 3 в середине июля. Посадочный модуль прилунился 23 августа. Для этого автоматической станции требовалось перейти из горизонтального положения в вертикальное, развернувшись на 90 градусов.

Двигательный модуль будет находится на Луне, выполняя функции спутника-ретранслятора. Аппарат должен заняться исследованием грунта, кратеров, и следов тектонической активности. Полученные данные, а также снимки объекта он будет отправлять на Землю.

«Чандраян-3» стала повторением прошлой миссии к Южному полюсу Луны. В 2019 году Индия уже предпринимала попытку отправить на Луну станцию, но из-за технических проблем не смогла совершить посадку на поверхности спутника, посадочный модуль разбился.