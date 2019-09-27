  • Россия поверила в полный развал СВПД

    27 сентября 2019, 15:10

    Алена Макаренко

    Полный развал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реален. Такого мнения придерживается постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщил «Царьград».

    «Видимо, в ближайшие несколько месяцев мы все-таки либо найдем какое-то позитивное решение. Или все будет только хуже», — отметил он.

    По мнению Ульянова, в ближайшей перспективе сделка может полностью развалиться. А это уже не отвечало бы даже интересам США.

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    Он также напомнил про американские санкции в отношении министра иностранных дел Ирана.

    «Чудовищно, за пределами всякого понимания», — заявил постпред.

    Обстановка обострилась после нового пакета санкций, которые Америка ввела в отношении Ирана 4 мая. При этом если Вашингтон вернулся бы к уровню санкционного давления по состоянию на конец апреля, ситуация могла бы заметно улучшиться, считает дипломат. Однако США продолжают придерживаться курса максимального давления.

    В начале ноября Иран предпримет четвертый шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке, предположил Ульянов.