Россия поверила в полный развал СВПД

«Видимо, в ближайшие несколько месяцев мы все-таки либо найдем какое-то позитивное решение. Или все будет только хуже», — отметил он.

По мнению Ульянова, в ближайшей перспективе сделка может полностью развалиться. А это уже не отвечало бы даже интересам США.

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Он также напомнил про американские санкции в отношении министра иностранных дел Ирана.

«Чудовищно, за пределами всякого понимания», — заявил постпред.

Обстановка обострилась после нового пакета санкций, которые Америка ввела в отношении Ирана 4 мая. При этом если Вашингтон вернулся бы к уровню санкционного давления по состоянию на конец апреля, ситуация могла бы заметно улучшиться, считает дипломат. Однако США продолжают придерживаться курса максимального давления.

В начале ноября Иран предпримет четвертый шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке, предположил Ульянов.