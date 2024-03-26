Мир 26 марта 2024, 18:14 Россия потребовала утверждать повестку перед каждым заседанием СБ ООН Небензя: Россия после провокации Франции требует утверждать повестку СБ ООН РИА «Новости»

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Россия потребовала утверждать повестку заседания СБ ООН путем голосования, чтобы избежать провокаций подобно той, которая произошла 25 марта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне США и Франция сорвали проведение запрошенного российскими дипломатами заседания СБ ООН по бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. В постпредстве РФ заявили, что Запад боится публичного обсуждения событий 25-летней давности.

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Во вторник, 26 марта, Небензя запросил проведение процедурного голосования. Повестку поддержали все 15 членов СБ ООН.

«Так будет до тех пор, пока мы не договоримся о нормальном „модус операнди“», — пояснил дипломат.

Ранее в Белграде состоялся митинг против военно-политического блока НАТО. Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что Запад до сих пор пытается посеять раздор на Балканах и не раскаивается в гибели невинных людей при бомбардировках.