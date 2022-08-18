Россия потребовала, чтобы страны платили за сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк. Об этом уже проинформировали японских и южнокорейских покупателей, сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, покупатели получили от России новые инструкции. В документах прописана измененная схема оплаты поставок СПГ. Теперь платить за газ придется в долларах через Газпромбанк. Раньше это можно было сделать через иностранные банки.

Как ответили авторы материала, некоторые покупатели уже начали выяснять, не станут ли платежи через Газпромбанк нарушением антироссийских санкций. Покупателям оставили и другой вариант оплаты газа — через российское подразделение Райффайзенбанка. При этом переводы через Газпромбанк назвали более предпочтительными.

Ранее газета Nikkei сообщила, что проект «Сахалин-2» решили перевести под управление нового оператора. Новые контракты предложили заключить японским компаниям Saibu Gas и Kyushu Electric Power. Организации занимаются импортом сжиженного природного газа.