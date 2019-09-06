Россия потребовала отзыва экстрадиции топ-менеджера «дочки» Ростеха

Российские дипломаты выразили протест из-за неправомерных действий и потребовали, чтобы власти США объяснили причину задержания Коршунова и незамедлительно отозвали запрос на его экстрадицию.

«Подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима», — говорится в сообщении дипмиссии.

Действия американских властей назвали нарушением норм международного права и пути к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений.

Топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова задержали в итальянском Неаполе по запросу американских властей.

Россиянину и второму задержанному Маурицио Паоло Бьянки, предъявили обвинения в краже коммерческих секретов авиастроительной компании США.

Информацию об этом распространил американский Минюст. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

В российской госкорпорации заявили, что не сомневаются в невиновности своего сотрудника и приложат все усилия, чтобы вернуть его домой.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что посольство в Италии находится в постоянном контакте с компетентными органами и оказывает всю необходимую юридическую помощь соотечественнику.