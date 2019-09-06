  • Россия потребовала отзыва экстрадиции топ-менеджера «дочки» Ростеха

    06 сентября 2019, 00:14

    Анатолий Минкин

    Дипломаты российского посольства в Вашингтоне посетили Государственный департамент США в связи с арестом российского гражданина Александра Коршунова в Италии по запросу американских властей. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.
    Россия потребовала отзыва экстрадиции топ-менеджера «дочки» Ростеха

    Российские дипломаты выразили протест из-за неправомерных действий и потребовали, чтобы власти США объяснили причину задержания Коршунова и незамедлительно отозвали запрос на его экстрадицию.

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    «Подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима», — говорится в сообщении дипмиссии.

    Действия американских властей назвали нарушением норм международного права и пути к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений.

    Топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова задержали в итальянском Неаполе по запросу американских властей.

    Россиянину и второму задержанному Маурицио Паоло Бьянки, предъявили обвинения в краже коммерческих секретов авиастроительной компании США.

    Информацию об этом распространил американский Минюст. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

    В российской госкорпорации заявили, что не сомневаются в невиновности своего сотрудника и приложат все усилия, чтобы вернуть его домой.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что посольство в Италии находится в постоянном контакте с компетентными органами и оказывает всю необходимую юридическую помощь соотечественнику.