Россия потребовала от Украины и Запада прекратить ведущие к ядерной катастрофе шаги | 360°

Мир 26 октября 2022, 00:39 Россия потребовала от Украины и Запада прекратить ведущие к ядерной катастрофе шаги МИД России: Украина и Запад должны прекратить стремиться к ядерной катастрофе РИА "Новости"

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Россия требует от Киева и его западных кураторов прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе. Об этом на заседании Первого комитета ГА ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Мы хотели бы напомнить безответственные высказывания Зеленского в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО», — процитировало Воронцова РИА «Новости».

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Он отметил, что, учитывая недавние заявлений Киева о необходимости так называемых превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это «категорически недопустимо».

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«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе», — добавил российский представитель.

Также Воронцов предупредил, что Украине и Западу не нужно игнорировать предупреждения со стороны России на этот счет и проверять существующие красные линии в ядерной сфере.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Слуцкий сообщил, что весь мир, включая США, ждут катастрофические последствия в случае применения «грязной бомбы» на Украине.