Россия потребовала немедленного освобождения задержанных на Украине сотрудников Росатома

Украина обязана немедленно освободить сотрудников дочернего предприятия Росатома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Четырех россиян удерживают на Ровенской АЭС больше месяца. Специалисты российской компании доставили особый груз по контракту, пояснила Захарова.

«Вопиющая ситуация сложилась с четырьмя российскими сотрудниками дочернего предприятия Росатома. Они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами. Больше месяца украинские власти удерживают их в железнодорожном вагоне на территории станции», — передает слова представителя МИД РФ ТАСС.

Россия требует освобождения граждан и их безопасного возвращения на родину. Захарова призвала МАГАТЭ оказать содействие в решении этого вопроса.

Сотрудники АО «Атомспецтранс» доставили груз на украинскую атомную станцию 23 февраля и с тех пор не могут вернуться домой. Российская сторона назвала ситуацию неприемлемой и уведомила об этом МАГАТЭ.