Мир 01 февраля 2024, 06:57 Россия потребовала извинений за клевету о притеснении крымских татар Дипломат Заболоцкая: РФ ждет извинений после решения суда ООН по иску Украины Unsplash

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Международный суд ООН отклонил иск Украины и подтвердил, что обвинения в адрес России о дискриминации крымских татар оказались клеветой. Странам Запада предстоит извиниться и предоставить гарантии, заявила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Международный суд ООН, по ее словам, отклонил почти все претензии Украины к России в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, несмотря на колоссальное политическое давление. Мария Заболоцкая заявила — суд признал, что обвинения в дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму основывались на лжи.

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«Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения. Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», — сказала она.

МИД России заявлял о попытках коллективного Запада надавить на суд. К разбирательству подключились 32 страны.