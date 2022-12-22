Мир 22 декабря 2022, 19:37 Россия потерпела фиаско после распада СССР из-за обмана Запада Путин: Россия потерпела фиаско, когда США смогли разобщить россиян и украинцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад всегда предпринимал попытки разделить русский мир, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что против народа, который считал себя частью этого мира, развернули войну на Украине в 2014 году. Но против воли людей идти нельзя, подчеркнул глава государства.

«Нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и Русского мира», — сказал он во время пресс-конференции после заседания Госсовета по молодежной политике.

Реклама

После 2014 года Запад просто водил Россию за нос мирными договоренностями, напомнил глава государства.

Реклама

«США, к сожалению, добились результата в своих попытках разобщить русский и украинские народы», — подчеркнул Путин.

По его мнению, Россия потерпела фиаско, когда после распада СССР Соединенным Штатам удалось добиться этого разобщения.