22 декабря 2022, 19:37
Россия потерпела фиаско после распада СССР из-за обмана Запада
Путин: Россия потерпела фиаско, когда США смогли разобщить россиян и украинцев
Запад всегда предпринимал попытки разделить русский мир, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что против народа, который считал себя частью этого мира, развернули войну на Украине в 2014 году. Но против воли людей идти нельзя, подчеркнул глава государства.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и Русского мира», — сказал он во время пресс-конференции после заседания Госсовета по молодежной политике.
Реклама
После 2014 года Запад просто водил Россию за нос мирными договоренностями, напомнил глава государства.
Реклама
«США, к сожалению, добились результата в своих попытках разобщить русский и украинские народы», — подчеркнул Путин.
По его мнению, Россия потерпела фиаско, когда после распада СССР Соединенным Штатам удалось добиться этого разобщения.
Владимир Путин
Реклама
Реклама