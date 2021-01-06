Россия поставит в Сербию 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с руководством Сербии о поставках в балканскую страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Первую партию отечественного препарата привезли 30 декабря 2020 года.

«РФПИ и Правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну двух миллионов доз вакцины „Спутник V“ — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Вакцинация населения против коронавируса препаратом „Спутник V“ началась в Сербии сегодня. Первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года», — сообщил сайт фонда.

В РФПИ отметили, что применение вакцины в Сербии одобрили без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. Препарат произведут международные партнеры фонда в Индии, Китае и Южной Корее, пишет «Газета.ru».

Ранее государственный секретарь сербского Минздрава Мирсад Джерлек рассказал, что до конца недели в Сербии планируют привить около 11 тысяч человек. В первую очередь препарат получат медики, работники геронтологических центров и центров социальной защиты.