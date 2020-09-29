Россия поставит Непалу 25 млн доз вакцины от коронавируса

Партии достаточно, чтобы привить 90% населения южноазиатской страны.

«Мы видим высокий интерес к вакцине со стороны ряда государств Азии. В связи с этим РФПИ выражает готовность осуществить поставки вакцины и другим странам региона, так как коронавирусная инфекция — наш главный противник, одержать победу над которым можно совместными усилиями», — заявил Кирилл Дмитриев, глава фонда.