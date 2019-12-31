Россия поставила Венесуэле 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

По словам Брисеньо, в рамках соглашения президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российскими партнерами идет тесное сотрудничество.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила о доставке в начале декабря 200 тысяч упаковок препаратов инсулина, произведенных российской фармкомпанией «Герофарм». Всего за 2019 и 2020 годы в Венесуэлу планируются поставки более пяти миллионов упаковок фармацевтической продукции.

Поставки будут проходить ежемесячно, и препаратом смогут обеспечить более 400 тысяч жителей Венесуэлы.