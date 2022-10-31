Россия после выхода из зерновой сделки поддержит африканские страны | 360°

Мир 31 октября 2022, 12:39 Россия после выхода из зерновой сделки поддержит африканские страны МИД России пообещал помочь странам Африки, несмотря на приостановку зерновой сделки freepik

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Власти России поддерживают контакт с руководством многих африканских стран и готовы помочь им после выхода из зерновой сделки. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, сообщил ТАСС.

«Мы в контакте с руководством многих очень стран, особенно, конечно, африканских, которые нуждаются в поддержке в поставках продовольствия и удобрений», — сказал он.

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Несмотря на приостановку действия стамбульских соглашений, Россия продолжит поддерживать их. По словам Михаила Богданова, в Африке знают об обстоятельствах этого решения и понимают его. Там работают посольства России, а послы африканских стран регулярно бывают в МИД, поэтому владеют информацией.

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После того как украинские военные атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия вышла из зерновой сделки. Постоянное представительство государства официально предупредило об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Депутат Госдумы Сергей Пантелеев назвал условие для возобновления кампании, сообщили «Известия». Он предложил сначала расследовать нападение на корабли.