Россия попросила Интерпол отыскать «агента США» Смоленкова

Москва запросила у Вашингтона сведения об Олеге Смоленкове, которого журналисты назвали «высокопоставленным американским информатором». Бывший сотрудник администрации президента России пропал в 2017 году, потом его следы нашли в США. Запрос отправлен в Интерпол.

Смоленков пропал еще в 2017 году, когда всей семьей выехал на отдых в Черногорию. Сейчас СМИ предполагают, что это была операция по возвращению ценного агента в США. Неподалеку от Вашингтона нашелся дом, записанный на имя россиянина, приобретенный якобы в том же 2017 году. Но там сейчас Смоленкова нет, его местонахождение — как и его семьи — неизвестно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России возбудили уголовное дело из-за исчезновения «шпиона», сообщило РИА «Новости».

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей», — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва по линии Интерпола уже обратилась в Вашингтон с просьбой отыскать россиянина. По ее словам, важно все тщательно изучить и еще раз проверить.

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Захарова заявила, что раздутый «шпионский скандал» имеет понятную цель — дискредитировать нынешнего президента США Дональда Трампа. И это объяснимо: в США начинается предвыборная кампания.

«Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация», — сказала Захарова.

По ее мнению, конечная цель этого вброса — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания. В данном случае телеканал СNN, разместивший новость, попытался «выстрелить» по президенту США Трампу, поделилась мнением официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.