Мир 19 апреля 2023, 14:03 Россия поприветствует любые шаги для разрядки напряженности в Карабахе — Песков Пресс-секретарь Песков: Россия приветствует любые шаги для разрядки ситуации в Карабахе РИА «Новости»

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Россия готова поприветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые приведут к разрядке напряженной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, единственной реальной базой для разрешения конфликта остаются трехсторонние договоренности, сообщил «Коммерсант».

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал последние заявления властей Армении и Азербайджана. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что республика признает территориальную целостность соседнего государства. В свою очередь, Ильхам Алиев призвал проживающих в Карабахе армян принять гражданство Азербайджана или покинуть регион.

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«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия поддержит шаги, которые поспособствуют продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей. Представитель Кремля назвал их единственной базой для урегулирования конфликта.

Премьер Никол Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Он уточнил, что страна ожидает того же самого от соседней республики.