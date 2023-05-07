Мир 07 мая 2023, 22:41 Россия поприветствовала возвращение Сирии в Лигу арабских государств МИД России: возобновление участия Сирии в ЛАГ оздоровит обстановку на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Совет глав МИД Лиги арабских государств 7 мая принял решение о возобновлении участия Сирии в деятельности организации. В министерстве иностранных дел России такой шаг назвали логичным завершением процесса возвращения страны в «арабскую семью». Заявление МИД РФ опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Возобновление участия Сирии в работе ЛАГ <…> будет способствовать оздоровлению атмосферы в регионе Ближнего Востока и скорейшему преодолению последствий сирийского кризиса», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Также в МИД выразили надежду, что арабские страны поддержат Сирию в восстановлении после конфликтов. Там добавили, что решение министров иностранных дел стран ЛАГ о восстановлении членства Сирии показало стремление арабского мира к урегулированию региональных и международных проблем. Также это свидетельствует, что ближневосточные государства намерены и далее проводить самостоятельную политику в интересах своих народов.