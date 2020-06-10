Россия вошла в топ-5 стран по потенциалу роста экономики после пандемии. Но этим еще нужно воспользоваться

Институт экономики и мира включил Россию в пятерку стран, у которых наиболее благоприятные условия для преодоления ситуации с коронавирусом. Потенциал у страны действительно есть, но им необходимо правильно воспользоваться.

«Реальный ответ на этот вопрос заключается в том, сможем или нет использовать этот потенциал. Соответственно, если посмотреть на те меры поддержки, которые правительством приняты, они в значительной степени нацелены на сохранение занятости. Значит, потенциал предприятий сохранен и плацдарм для выхода из кризиса создан», — сказал «360» заслуженный экономист России, профессор Андрей Марголин.

Он добавил, что российский рынок труда реагирует на кризис по-своему. Он отличается, например, от США, где людям помогают деньгами, но при этом увольняют. Там люди просто становятся безработными, а в России дела обстоят несколько иначе.

«Отменены 19 тысяч плановых проверок для бизнеса. Есть большая надежда на то, что далеко не все они будут восстановлены. Это означает, что управленческий принцип „нет денег — дай свободу“ будет работать. То есть нужно как-то освободить предпринимательскую инициативу», — отметил эксперт.

По словам Марголина, столкновения с кризисами можно назвать российской темой. Граждане восприимчивы к таким ситуациям и могут придумать что-то неожиданное.

«Мне кажется, будут открываться какие-то новые бизнесы, использоваться новые возможности. Из кризиса Россия, как правило, выходит сильнее, чем была до этого», — заключил профессор.

Ранее специалисты Института экономики и мира составили Глобальный индекс миролюбия. Показатели упали на фоне распространения коронавируса. При этом Россию включили в список стран, имеющих наилучшие условия для того, чтобы справиться с последствиями пандемии.