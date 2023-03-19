Мир 19 марта 2023, 17:54 Россия попала в десятку крупнейших мировых экспортеров товаров РИА «Новости»: Россия замкнула первую десятку крупнейших экспортеров товаров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия заняла 10-е место среди крупнейших мировых экспортеров товаров по итогам 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы национальных статистических служб.

По информации агентства, за минувший год Россия смогла увеличить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов. Благодаря этому она поднялась в рейтинге на две позиции.

Реклама

Лидерство в списке сохранил Китай с показателем 3,6 триллиона долларов. На втором месте расположились США (2,1 триллиона долларов). Замыкает тройку Германия (1,7 триллиона долларов).

Реклама

В первой пятерке остались Нидерланды, поднявшись на четвертое место и потеснив Японию. На шестом — Южная Корея, за ней идут Италия, Франция и Канада.

Саудовская Аравия показала очень хорошие результаты и поднялась на 19-е место, а это на шесть строк выше прошлых показателей. Также большой прирост экспорта (+68%) продемонстрировала Норвегия. В целом снижение экспорта зафиксировали только у Японии и Гонконга.