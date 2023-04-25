Мир 25 апреля 2023, 01:43 Россия пообещала США демарш из-за невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова Рябков: Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам РИА «Новости»

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Россия готовит демарш в отношении Вашингтона из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке. Таким заявлением замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков поделился с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве», — сказал он.

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Накануне США приняли решение не выдавать визы российским журналистам, которые должны были прилететь вместе с Лавровым. Действия американской стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Так, по ее словам, некоторые страны пытались устроить балаган из заседания Совбеза ООН.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова не дали американские визы из-за защиты свободы американской прессы. По мнению США, российские СМИ являются органами пропаганды.