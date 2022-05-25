Россия пообещала следить за судьбой задержанного Додона

Ситуация с задержанием бывшего президента Молдавии Игоря Додона является внутренним делом республики, однако Россия будет следить за соблюдением его законных прав. Об этом на брифинге заявил заместитель МИД РФ Андрей Руденко, написало РИА «Новости».

По словам дипломата, российская сторона не приветствует сведения счетов нынешних властей Молдавии с бывшими политическими оппонентами.

«Не хотим, чтобы текущая власть Молдавии воспользовалась моментам и начала сводить счеты. Проследим, чтобы права Додона соблюдались в соответствии с принятыми международными нормами», — сказал Руденко.

Накануне молдавская прокуратура сообщила о задержании бывшего президента страны на 72 часа по обвинению в государственной измене и коррупции.

Позднее Додон в Telegram-канале пообещал дать правоохранительным органам все необходимые пояснения в доказательство своей невиновности. Экс-президент утверждает, что дело против него «шито белыми нитками».