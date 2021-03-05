Россия пообещала СЕ расширить автозаки и установить в них туалеты

Минюст России представил в Совет Европы доклад об улучшении условий конвоирования заключенных. В тексте говорится, что автозаки сделают больше и установят в них туалеты и решетки для вентиляции. Эти меры РФ должна принять в рамках исполнения одного из решений ЕСПЧ.

Как говорится в докладе ведомства, который опубликовал сайт Совета Европы, в России приняли закон, который дает право заключенным на компенсацию за нарушение условий содержания. Также в 2019 году утвердили новый стандарт перевозки заключенных: в нем указаны минимальное пространство для одного человека, уровень освещенности и другие детали.

В 2019 году Федеральная служба исполнений наказаний показала автозак для перевозки заключенных, которые не могут ходить. Автомобиль на базе «газели» оснастили специальной тележкой-подъемником. Сейчас такие машины уже используют.

Тогда во ФСИН рассказали, что в России около 19 тысяч заключенных-инвалидов, поэтому такие автозаки — это требование времени.