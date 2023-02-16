Мир 16 февраля 2023, 12:40 Россия пообещала ответить на решение ЕС по конфискации активов в пользу Украины Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на решение ЕС по конфискации активов в пользу Украины РИА «Новости»

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Россия в случае необходимости найдет адекватный способ ответить на возможное решение Европейского союза о передаче замороженных активов в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко, написал ТАСС.

«Мы оценим ситуацию и примем ответные меры для полной защиты наших законных интересов. То, что происходит в Евросоюзе, является незаконным», — сказал он.

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Грушко добавил, что у многих европейских стран есть сомнения в юридической легитимности передачи активов России в пользу Украины.

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Представительство Швеции в Совете Европы сообщало о создании специальной рабочей группы в Евросоюзе по передаче российских активов в пользу Украины. Аналитики изучат законодательство, чтобы найти возможность изъять российскую собственность и передать ее Украине.

Ранее Министерство юстиции Швейцарии сообщило, что не сможет передать Украине активы России, так как это противоречит законам страны.

В начале февраля правительство США перевело Украине пять миллионов долларов, изъятых у российского бизнесмена Константина Малафеева. Это был первый случай передачи активов России в пользу Украины.