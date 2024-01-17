Мир 17 января 2024, 12:47 Россия пообещала ответить на размещение военных ФРГ в Польше МИД России: размещение немецких войск в Польше не останется без реакции РИА «Новости»

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Россия даст свой ответ на согласие Польши разместить на своей территории немецкие воинские подразделения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что согласие польских властей на размещение немецких военных является показателем стремления на повышение напряженности в Европе.

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«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», — сказала Захарова.

Она напомнила, что на территории Польша уже дислоцированы порядка 10 тысяч военных США.

«Там же находится боевая группировка НАТО, в которую входят военные Румынии, Британии, Хорватии и США. Очевидно, то в размещении иностранных войск на польской территории нет никакой необходимости, если данные страны ориентированы на мир», — добавила дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что страна согласилась разместить немецких военных для усиления восточного фланга НАТО.