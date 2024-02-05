Мир 05 февраля 2024, 14:13 Россия пообещала ответ США на размещение ядерного оружия в Британии Дипломат Гатилов: РФ ответит на размещение ядерного оружия США в Великобритании РИА «Новости»

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Слухи о планах США разместить в Великобритании ядерное оружие сделали обстановку еще более напряженной. РФ продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости примет ответные меры, заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель страны при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат предположил, что США могли обдумывать расконсервацию авиабазы в Великобритании, отправку боеголовок в Прибалтику или Польшу. Геннадий Гатилов заявил, что российская сторона проследит за развитием ситуации.

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«Все это создает напряженную обстановку. Мы отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — сказал он.

США впервые за 15 лет разместят в Европе ядерное оружие, сообщила газета The Telegraph. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что это усилит эскалацию. Он заверил, что Россия не станет размещать свои боеголовки в других странах, кроме Белоруссии.