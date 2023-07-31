31 июля 2023, 08:22
Россия пообещала не отыгрываться на украинцах за визовый режим
МИД: Россия не начнет отыгрываться на украинцах за введение визового режима
Россия не отыграется на обычных гражданах Украины из-за введения визового режима нынешним киевским режимом. Об этом РИА «Новости» сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Мы не планируем мешать поддержанию контактов между людьми. У большей части украинцев есть родственники в России, а у россиян — на Украине. Будет сложно кормить украинский народ фейками о россиянах, если люди смогут спокойно ездить друг к другу в гости», — сказал он.
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Полищук напомнил, что оба народа очень крепко связаны общей историей.
«Культурные и духовные ценности не получится разорвать, как бы этого не хотелось киевскому режиму и его покровителям на Западе», — подчеркнул дипломат.
Визовый режим для россиян на Украине начал действие с 1 июля 2022 года. В январе 2023 года представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что визы получили всего 12 россиян. Они въехали в страну с гуманитарными целями.
Россия
Украина
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