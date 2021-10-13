Россия пообещала Кубе новую партию гуманитарной помощи

Власти России решили помочь Кубе в борьбе с коронавирусом и отправить на территорию страны новую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Юрия Борисова агентству «Интерфакс».

Сейчас Юрий Борисов находится в Кубе по поручению президента России Владимира Путина — ведет с представителями страны деловые переговоры.

«Россия и впредь будет оказывать помощь своему стратегическому партнеру, и до конца года на Кубу будет отправлена еще одна партия гуманитарной помощи. Россией осуществлены несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу за время пандемии. Это продукты питания, также товары первой необходимости и лекарственные препараты, аппараты ИВЛ, кислородные станции и другое», — передали в сообщении журналистам.

Борисов встретился с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем и с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом. Чиновники обсуждали торговые и экономические отношения между странами-партнерами, а также совместные проекты на территории Кубы.

В аппарате дипломата подчеркнули, что тот передал кубинским коллегам особый привет от Владимира Путина.