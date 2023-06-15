Мир 15 июня 2023, 20:28 Россия поможет Кубе преодолеть незаконные санкции США — Путин Президент Путин: Россия сделает все, чтобы помочь Кубе преодолеть незаконные санкции США Unsplash

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Отношения России и Кубы должны развиваться по всем направлениям. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Наше двустороннее взаимодействие <…> должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались. Уверен, что так оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными», — заявил глава государства.

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Путин отметил, что к островному государству в Латинской Аме­ри­ке у России всегда было особое отношение. Российский лидер пообещал, что сделает все возможное, чтобы помочь Кубе преодолеть незаконные санкции США.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с этим», — подчеркнул российский президент.

Куба – давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе. Между странами постоянно поддерживается политический диалог на высоком уровне. В этом году премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус будет участвовать в торжественной сессии открытия Петербургского международного экономического форума 15 июня.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».