Благодаря помощи из России африканские страны смогут избавиться от западного колониализма, наладить экономическое развитие и приступить к борьбе с голодом. Причем помогать налаживать экономическое развитие Россия намерена без политического вмешательства, как это было на континенте в 1960-1970-х годах. Именно в те годы страны Африки попали под полное экономические влияние бывших колонизаторов.

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Спустя время власти Великобритании ушли из своих колоний, предоставляя независимость. Но свое влияние сохранили корпорации, у которых в частной собственности остались полезные ископаемые этих стран, отметил Малофеев. Поэтому государства на этом континенте продолжали испытывать зависимость: кормят население, но не знают, как выбраться из кабалы.

Сейчас Россия списала крупный долг. Хотя эту задолженность простили еще в Советском Союзе, напомнил Малофеев.

«Наше агентство помогает африканским странам „дотянуться“ до рынков капитала на тех же условиях, на которых туда входят западники, и таким образом они действительно смогут вырваться из этого экономического замкнутого круга и начать свое суверенное развитие, то есть провести действительную деколонизацию своей экономики, политики и будущей судьбы», — отметил он.

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Россия заключает с африканскими странами контракты на реализацию международных проектов. Власти подписали договоры с Демократической Республикой Конго (ДРК), Гвинеей и Нигером. В Нигере построят нефтепровод, а в Гвинее и Конго — железные дороги. Кроме того, речь идет и о сотрудничестве по сырью: в ДРК находится 65% мировых запасов кобальта — «нефти XXI века».

В рамках программы развития этих стран Агентство Суверенного Развития намерено привлечь инвестиции на общую сумму более чем 2,5 миллиарда долларов.