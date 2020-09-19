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    19 сентября 2020, 17:46

    Россия поможет Африке деньгами

    Алена Макаренко

    Россия перечислит деньги некоторым странам Африки. Это предложение поддержали в Правительстве РФ. Информация опубликована на сайте кабинета министров.
    Россия поможет Африке деньгами

    Россия внесет целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

    Гуманитарную помощь окажут Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерре-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Выделенные средства принесут для этих государств «позитивный политический и информационный эффект», также укрепятся отношения с ними.

    «Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.

    Размер помощи не указывается. Решение принято по итогам заседания правительства 16 сентября. Тогда же обсуждался проект федерального бюджета на 2021 год.

    В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва направляет государствам Африканского континента гуманитарную помощь. Эта миссия важна потому, что на территории африканских стран существуют опасные инфекционные заболевания. В частности, гуманитарные грузы доставляются в Зимбабве, Малави и Мозамбик. В последней стране в апреле прошел разрушительный циклон «Идай».

    В сентябре 2017-го Путин заявил, что Москва списала африканским странам долги на общую сумму 20 миллиардов долларов. Однако тогда глава государства не уточнил, о каком именно периоде шла речь. Общая сумма долгов, которые РФ простила заемщикам за последние 20 с лишним лет, превысила 140 миллиардов долларов.

    Новости SMI.FM