Россия поможет Африке деньгами

Россия внесет целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

Гуманитарную помощь окажут Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерре-Леоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Выделенные средства принесут для этих государств «позитивный политический и информационный эффект», также укрепятся отношения с ними.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.

Размер помощи не указывается. Решение принято по итогам заседания правительства 16 сентября. Тогда же обсуждался проект федерального бюджета на 2021 год.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва направляет государствам Африканского континента гуманитарную помощь. Эта миссия важна потому, что на территории африканских стран существуют опасные инфекционные заболевания. В частности, гуманитарные грузы доставляются в Зимбабве, Малави и Мозамбик. В последней стране в апреле прошел разрушительный циклон «Идай».

В сентябре 2017-го Путин заявил, что Москва списала африканским странам долги на общую сумму 20 миллиардов долларов. Однако тогда глава государства не уточнил, о каком именно периоде шла речь. Общая сумма долгов, которые РФ простила заемщикам за последние 20 с лишним лет, превысила 140 миллиардов долларов.