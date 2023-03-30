Мир 30 марта 2023, 14:32 Россия получит статус наблюдателя в Центральноамериканской интеграционной системе Глава МИД Лавров: РФ станет наблюдателем в Центральноамериканской интеграционной системе РИА «Новости»

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Россия подпишет соглашение и станет наблюдателем в Центральноамериканской интеграционной системе. Стороны уже подготовили документы, сказал после переговоров с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом глава российского МИД Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Он объявил, что Россия в скором времени получит статус наблюдателя Центральноамериканской интеграционной системы, с которой поддерживает хорошие отношения. Осталось подписать необходимые для этого документы.

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«Соответствующее соглашение уже готово», — объявил министр.

Правительственную делегацию Никарагуа приняли в Москве 30 марта. Министры иностранных дел обсудили международную проблематику и региональные вопросы, научно-технический и гуманитарный обмен опытом, а также военно-техническое сотрудничество, которое Сергей Лавров назвал приоритетным направлением сотрудничества.

В 2022 году президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал проведение спецоперации на Украине. Он сказал, что Россия вступила в борьбу с нацизмом ради своей безопасности.