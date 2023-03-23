Мир 23 марта 2023, 07:25 Россия получит преимущество на поле боя из-за задержек с поставками Украине — WP WP: Россия получит преимущество при задержках с поставками Украине оружия РИА «Новости»

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Задержки с поставками вооружения с Запада Украине могут привести к тому, что Россия получит на поле боя преимущество. Такое мнение изложено в статье газеты The Washington Post.

В материале говорится, что возможна задержка с поставками западного вооружения. Это произойдет, «если пути снабжения и транспортные узлы будут перегружены» поставками техники, о которой заявили еще несколько месяцев назад. Такое положение дел «потенциально даст России преимущество» на поле сражения, написали журналисты. Они отметили, что обещанная Западом помощь очень долго не поступает. Из-за этого продвижение ВСУ сдерживается.

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План Пентагона по ускорению доставки американских танков Abrams, а также решение Словакии и Польши передать Украине истребители, по мнению издания, «отражает тревогу по поводу недавних последовательных успехов России и усиления альянсов Кремля с Китаем и Ираном». Авторы статьи заявили, что в сложившейся ситуации предоставление «помощи слишком затягивается».

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По их словам, «в то время, как обе стороны готовятся к весеннему этапу боевых действий, который может изменить исход» конфликта, Украине «все еще не хватает сил и оружия». Газета высказала обеспокоенность из-за того, что Запад «слишком долго медлит». Например, Abrams доставят на Украину лишь осенью.

«Очевидно, что время на стороне России, то есть у нее есть военные и материальные ресурсы для ведения продолжительной войны на широком фронте», — сказал аналитик вашингтонского Атлантического совета Рейчел Риццо.

Газета отметила, что Запад также не передает киевскому режиму то вооружение, которое Украина требует.