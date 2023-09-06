Мир 06 сентября 2023, 07:47 Россия получит нового союзника в случае победы Фицо на выборах в Словакии The Guardian: после парламентских выборов Словакия может стать союзником России РИА «Новости»

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Словакия, вставшая на сторону Украины, после парламентских выборов может изменить позицию и превратиться в союзника России. Это произойдет в случае победы бывшего премьер-министра Роберта Фицо, сообщила газета The Guardian.

Парламентские выборы пройдут 30 сентября. Несмотря на то, что Словакия — маленькая страна, их результаты, по мнению журналиста Джона Кампфнера, скажутся на политической ситуации во всей Европе. Опросы показали, что лидирует бывший премьер-министр, сторонник России и подражатель главы правительства Венгрии Виктора Орбана Роберт Фицо.

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«Если опросы общественного мнения верны, произойдет возвращение Роберта Фицо <…>. Вскоре внутри Евросоюза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», — заявил автор статьи.

В пересчете на душу населения Словакия стала одним из самых преданных сторонников киевского режима. Она первой в НАТО отправила на Украину истребители. Если победит Роберт Фицо и его партия SMER, по мнению журналиста, страна развернется на 180 градусов и поддержит Россию.