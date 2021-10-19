Россия получила право экспортировать рогатый скот в Иорданию
Россия и Иордания согласовали право на экспорт живого крупного и мелкого рогатого скота
Россия получила право экспорта живого крупного и мелкого рогатого скота в Иорданию. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Россельхознадзора.
По информации на сайте, Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства согласовали ветеринарные сертификаты для экспорта из России в Иорданию. Теперь страна может направлять за границу племенной и пользовательский крупный рогатый скот, а также племенных и пользовательских овец и коз.
Организации, поставляющие животных, должны находиться в информационной системе «Цербер» — реестре предприятий, , имеющих право на экспорт.