Россия получила право экспортировать рогатый скот в Иорданию

Россия получила право экспорта живого крупного и мелкого рогатого скота в Иорданию. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

По информации на сайте, Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства согласовали ветеринарные сертификаты для экспорта из России в Иорданию. Теперь страна может направлять за границу племенной и пользовательский крупный рогатый скот, а также племенных и пользовательских овец и коз.

Организации, поставляющие животных, должны находиться в информационной системе «Цербер» — реестре предприятий, , имеющих право на экспорт.