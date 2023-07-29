Мир 29 июля 2023, 16:01 Россия получила около 30 мирных инициатив по Украине — Захарова МИД: Россия по разным каналам получила около 30 мирных инициатив по Украине Pxhere

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Российская сторона по официальным и неофициальным каналам получила около 30 мирных инициатив по украинскому вопросу. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — отметила дипломат.

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Представитель дипведомства добавила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Киевский режим сам не хочет выстраивать диалог.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что страна готова искать пути мирного урегулирования конфликта, несмотря на стремление Запада действовать в своих интересах. США, НАТО и Украина сами отказались от диалога. Более того, украинский лидер Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией.

Киевский режим сейчас активно поддерживает американская сторона, которая не заинтересована в нормальных отношениях с Россией и прямо влияет на украинские власти. Но Украина потеряет «союзника» как только власть в Америке сменится, уверены эксперты. Многие жители во всем мире видят безрассудное вливание денег и оружия в ВСУ.