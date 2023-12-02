Мир 02 декабря 2023, 22:51 Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада — Пушков Пушков: неспособность Запада привлечь Глобальный Юг дала РФ новые возможности Pxhere

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Неспособность западных стран убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала новые возможности для экономики РФ. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, чьи слова привело РИА «Новости».

В субботу культурная ассоциация «Венето — Россия» провела в Вероне презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия». В Италии произведение вышло под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Сенатор выступил перед участниками мероприятия по видеосвязи.

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Пушков ответил на вопрос о росте экономики РФ вопреки санкциям. Он объяснил это появлением на рынке отечественных компаний, активизацией работы военно-промышленного комплекса и продажей нефти и газа за пределами Европы.

«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию», — добавил он.

Аналитик Алексей Кущ ранее заявил, что Украина фактически умрет для Глобального Юга из-за антироссийской риторики. Он назвал это большой проблемой.