02 декабря 2023, 22:51
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада — Пушков
Пушков: неспособность Запада привлечь Глобальный Юг дала РФ новые возможности
Неспособность западных стран убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала новые возможности для экономики РФ. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, чьи слова привело РИА «Новости».
В субботу культурная ассоциация «Венето — Россия» провела в Вероне презентацию итальянского перевода книги Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия». В Италии произведение вышло под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России». Сенатор выступил перед участниками мероприятия по видеосвязи.
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Пушков ответил на вопрос о росте экономики РФ вопреки санкциям. Он объяснил это появлением на рынке отечественных компаний, активизацией работы военно-промышленного комплекса и продажей нефти и газа за пределами Европы.
«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию», — добавил он.
Аналитик Алексей Кущ ранее заявил, что Украина фактически умрет для Глобального Юга из-за антироссийской риторики. Он назвал это большой проблемой.
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