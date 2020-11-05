Россия получила данные о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах

Москва получила информацию о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В зону конфликта между Арменией и Азербайджаном попадают наемники из незаконных вооруженных формирований, например, из Сирии. Такие данные опубликовал МИД РФ.

Прокуратура Армении также сообщила о том, что в район Нагорного Карабаха отсылают боевиков из Сирии. Об этом рассказал один из наемников, захваченный военными. В бою он попал под обстрел, был ранен и пролежал на поле три дня, пока его не нашли армянские военные. По словам пленного сирийца, боевиков вербуют на границе Сирии и Турции, затем переправляют в гражданские аэропорты, откуда они летят в Азербайджан.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой в конце сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провоцировании противника. Погибшие и раненые есть уже как в Армении, так и в Азербайджане, причем и со стороны мирного населения. Пока обе страны не хотят прислушиваться к призывам прекратить войну.