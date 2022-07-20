facebook_pixel
    20 июля 2022, 15:49

    Россия положительно оценила усилия Турции по урегулированию кризиса на Украине

    Эрдоган: РФ положительно оценила усилия Турции по урегулированию украинского кризиса

    Максим Зинкин

    Россия дала положительную оценку действиям Турции в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

    Россия положительно оценила усилия Турции по урегулированию кризиса на Украине

    «Президент России Владимир Путин положительно оценивает наши усилия по урегулированию ситуации на Украине и даже благодарит нас за это», — заявил он.

    Ранее Эрдоган публично заявил, что западным странам нельзя доверять в политических вопросах. При этом он не исключил сотрудничества в области культуры и науки. Также он напомнил, что вопрос о вступлении Турции в Евросоюз до сих пор остался незакрытым.

    Российский лидер Путин заявлял, что отношения РФ и Турции должны и дальше развиваться высокими темпами, а товарооборот — повышаться, писал RT.

    Накануне на саммите в Тегеране Путин провел личные переговоры с Эрдоганом.