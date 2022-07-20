Россия положительно оценила усилия Турции по урегулированию кризиса на Украине

Россия дала положительную оценку действиям Турции в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент России Владимир Путин положительно оценивает наши усилия по урегулированию ситуации на Украине и даже благодарит нас за это», — заявил он.

Ранее Эрдоган публично заявил, что западным странам нельзя доверять в политических вопросах. При этом он не исключил сотрудничества в области культуры и науки. Также он напомнил, что вопрос о вступлении Турции в Евросоюз до сих пор остался незакрытым.

Российский лидер Путин заявлял, что отношения РФ и Турции должны и дальше развиваться высокими темпами, а товарооборот — повышаться, писал RT.

Накануне на саммите в Тегеране Путин провел личные переговоры с Эрдоганом.