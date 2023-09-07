Мир 07 сентября 2023, 13:53 Россия показала уязвимость НАТО с помощью успехов в СВО — СМИ Asia Times: успехи России в СВО показали слабость НАТО РИА «Новости»

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Россия показала свое превосходство перед вооружением НАТО. Успехи РФ в СВО продемонстрировали слабость Североатлантического альянса. Об этом изданию Asia Times заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен.

Конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО не помогло украинским боевикам. Западные бронетехника и системы ПВО оказались неэффективными. По мнению эксперта, альянс с помощью ВСУ проверял свое вооружение.

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«Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости», — отметил он.

Ранее замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рустам Сайфуллин заявил, что поставленные НАТО Украине инженерные машины оказались слишком тяжелыми для дорог в зоне СВО.