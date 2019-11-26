Россия показала американцам гиперзвуковой «Авангард»

Армия-2030. Главные разработки российского оружия Подробнее

Демонстрация «Авангарда» прошла в рамках исполнения договора РФ и США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Речь идет о договоре СНВ.

Американские инспекторы осматривали комплекс на территории России с 24 по 26 ноября 2019 года.

Впервые комплекс «Авангард» представил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.

Первый тестовый пуск ракеты прошел из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье 26 декабря 2018 года. На этом мероприятии присутствовал глава российского государства.

Комплекс «Авангард» — это крылатый блок, который стартует с помощью баллистической ракеты и идет к цели в плотных слоях атмосферы. Его скорость примерно в 20 раз выше скорости звука.

«Авангард» планируют поставить на боевое дежурство до конца 2019 года.