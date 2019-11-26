  • Россия показала американцам гиперзвуковой «Авангард»

    26 ноября 2019, 16:17

    Наза Салех Захи

    Российские военные впервые показали американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на  пресс-службу Минобороны.
    Россия показала американцам гиперзвуковой «Авангард»

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    Демонстрация «Авангарда» прошла в рамках исполнения договора РФ и США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Речь идет о договоре СНВ.

    Американские инспекторы осматривали комплекс на территории России с 24 по 26 ноября 2019 года.

    Впервые комплекс «Авангард» представил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.

    Первый тестовый пуск ракеты прошел из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье 26 декабря 2018 года. На этом мероприятии присутствовал глава российского государства.

    Комплекс «Авангард» — это крылатый блок, который стартует с помощью баллистической ракеты и идет к цели в плотных слоях атмосферы. Его скорость примерно в 20 раз выше скорости звука.

    «Авангард» планируют поставить на боевое дежурство до конца 2019 года.