08 мая 2023, 13:38
Россия пока не сформулировала реакцию на запрос по миротворцам в Приднестровье
Песков: реакция Кремля на запрос по миротворцам в Приднестровье пока не сформулирована
Реакция российской стороны на обращение непризнанной Приднестровской Молдавской Республики об увеличении числа миротворцев РФ пока не сформулирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий представителя Кремля опубликовал ТАСС.
В ответ на вопрос журналистов, есть ли уже в Кремле та или иная реакция на обращение ПМР, пресс-секретарь главы государства дал отрицательный ответ.
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«Нет, пока нет», — коротко сказал Песков.
Ранее глава представительства ПМР в Москве Леонид Манаков сообщил в беседе с РИА «Новости» о том, что власти непризнанной республики попросили Россию увеличить число миротворцев в регионе. По его оценке, именно российский миротворческий контингент является основным фактором безопасности.
Манаков добавил, что с юридической точки зрения увеличение числа миротворцев оправданно на фоне террористической угрозы.
Дмитрий Песков
Международные отношения
Приднестровье
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