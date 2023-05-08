Мир 08 мая 2023, 13:38 Россия пока не сформулировала реакцию на запрос по миротворцам в Приднестровье Песков: реакция Кремля на запрос по миротворцам в Приднестровье пока не сформулирована РИА «Новости»

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Реакция российской стороны на обращение непризнанной Приднестровской Молдавской Республики об увеличении числа миротворцев РФ пока не сформулирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий представителя Кремля опубликовал ТАСС.

В ответ на вопрос журналистов, есть ли уже в Кремле та или иная реакция на обращение ПМР, пресс-секретарь главы государства дал отрицательный ответ.

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«Нет, пока нет», — коротко сказал Песков.

Ранее глава представительства ПМР в Москве Леонид Манаков сообщил в беседе с РИА «Новости» о том, что власти непризнанной республики попросили Россию увеличить число миротворцев в регионе. По его оценке, именно российский миротворческий контингент является основным фактором безопасности.

Манаков добавил, что с юридической точки зрения увеличение числа миротворцев оправданно на фоне террористической угрозы.