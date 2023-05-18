Мир 18 мая 2023, 17:33 Россия подтвердила продление зерновой сделки до 17 июля без каких-либо изменений МИД России: зерновую сделку продлят до 17 июля без каких-либо изменений Freepik

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Российская сторона подтвердила продление зерновой сделки до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. Сообщение опубликовали на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

«Вынуждены вновь напомнить, в первую очередь США, ЕС и Великобритании, на словах „пекущихся“ о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций», — добавили в министерстве.

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При этом без выполнения требований России, в которых речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, реанимировании аммиакопровода «Тольятти-Одесса», поставки запчастей и разблокирования транспортной логистики, сделки не будет. Договоренность будет прекращена после 17 июля, заключили в МИД РФ.

Ближайшие два месяца, на которые продлили действие зерновой сделки, станут решающими для судьбы соглашения. Политолог Дмитрий Леви говорил, что Россия заинтересована в продлении зерновой сделки так же, как Украина и Турция. Однако некоторые страны пытаются «набить себе цену», делая неоднозначные заявления.

О том, что переговоры по зерновой сделке будут тяжелыми, заявлял «360» политолог Евгений Михайлов. При этом, отмечал эксперт, если раньше многие думали, что Россия находится в заведомо проигрышном положении, то сейчас выплыли интересные факты.