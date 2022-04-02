Россия подтвердила МАГАТЭ вывод всех военных с ЧАЭС

Российские военнослужащие покинули Чернобыльскую АЭС на Украине. Официальные лица РФ подтвердили этот факт на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Секретариат организации отметил, что Украина уже сообщила МАГАТЭ об уходе российских войск с территории ЧАЭС. Его заявление процитировал ТАСС.

«Это подтвердили российские официальные лица на сегодняшней встрече в Калининграде», — подчеркнули в МАГАТЭ.

В публикации указано, что Украина пока не сообщала о «ротациях персонала на Чернобыльской АЭС с 20–21 марта».

В ближайшее время Гросси намерен возглавить миссию помощи и поддержки МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС. Миссия станет первой из серии подобных по ядерной безопасности на Украине.

Четырех сотрудников компании «Росатом» украинская сторона насильственно удерживает на площадке Ровенской АЭС. Специалисты российской компании доставили особый груз по контракту. РФ потребовала освобождения россиян и их безопасного возвращения на родину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ оказать содействие в решении этого вопроса.