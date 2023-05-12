Мир 12 мая 2023, 18:32 Россия подтвердила готовность поставлять зерно и удобрения странам Африки Путин: Россия готова поставлять зерно и удобрения странам Африки РИА «Новости»

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Россия готова поставлять зерно и удобрения африканским странам, в том числе и на безвозмездной основе. Об этом в телефонном разговоре с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили в том числе и проблемы глобальной продовольственной безопасности.

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Путин подтвердил готовность российской стороны поставлять существенные объемы зерна и удобрений африканским государствам, которые нуждаются в этом. Президент России обратил внимание, что поставки могут быть безвозмездными.

Также в ходе разговора Путин и Рамафоза затронули актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений, выразив настрой на дальнейшее развитие связей в различных областях.

Отдельное внимание уделили теме подготовки ко второму саммиту Россия — Африка и встрече на высшем уровне БРИКС.

Путин также поддержал идею лидера ЮАР об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта. Глава государства указал, что Россия никогда не отказывалась вести работу на дипломатическом треке, но власти Украины и их западные партнеры предпочли придерживаться деструктивной линии.