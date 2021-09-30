Россия подписала с Мексикой соглашение о сотрудничестве в космосе

Россия и Мексика подписали межправительственное соглашение, нацеленное на сотрудничество в исследовании и мирном использовании космического пространства. Об этом сообщил RT со ссылкой на посольство РФ в Мехико.

Документ был подписали замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев и генеральный директор Мексиканского экономического агентства Сальвадор Ландерос Айала, передали «Аргументы и факты». Также соглашение о сотрудничестве подписали Комитет предпринимателей Россия — Мексика и Мексиканский деловой совет.