Россия подписала с Индией соглашения по сотрудничеству в военной сфере

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщил о подписании с Россией ряда соглашений, касающихся военной сферы. В своем аккаунте в Twitter он также отметил, что Индия высоко ценит поддержку российского государства. Об этом сообщили «Известия».

«Индия высоко ценит серьезную поддержку России», — сказал Сингх после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Власти Индии надеются, что сотрудничество между двумя странами сможет принести мир и стабильность всему региону.

По словам посла России в Индии Николая Кудашева, новое соглашение может говорить об организации в стране лицензионного производства автоматов АК203 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».

В понедельник, 6 декабря, должны состояться переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Последний раз российский президент был с официальным визитом в этой стране в октябре 2018 года.