Мир 18 июля 2023, 14:54 Россия подняла вопрос о поиске альтернативы зерновой сделке для обеспечения бедных стран Глава МИД Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом альтернативы зерновой сделки РИА «Новости»

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Транспортировку российского зерна наиболее нуждающимся странам продолжат через альтернативные «черноморской инициативе» пути. Варианты дальнейших поставок продовольствия, не зависящих от подрывных действий Украины и стран Запада, обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы министры обсудили региональную повестку, сделав акцент на событиях, связанных с ситуацией на Украине, а также подвели итоги работы в рамках «черноморской инициативы».

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Лавров подчеркнул, что Россия вышла из договора в связи с невыполнением соглашений из меморандума с ООН. Глава МИД подчеркнул, что блокировка российских банковских платежей, страхования и транспортной логистики продолжилась. Зарубежные активы и поставки российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки остались заморожены.

Глава ведомства подчеркнул, что действия Украины превратили гуманитарный характер сделки в коммерцию, поэтому с 18 июля договоренности о поставках зерна прекратились.

Россия отозвала гарантии безопасности для судов и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Кроме того, она закрыла гуманитарный коридор и объявила о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле.

Также министры обсудили продолжение развитие отношений России и Турции и договорились продолжить контакты.