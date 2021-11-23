Россия подняла Швецию на смех из-за министра обороны Хультквиста

Слова Петера Хультквиста о том, что Минобороны Швеции готово отправить своих солдат на Украину, вызвали в России только смех. Такое предположение сделала в эфире телеканала SVT эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — отреагировало ранее российское посольство на заявление главы военного ведомства Швеции.

Паллин считает, что это сообщение в соцсетях российского диппредставительства нужно рассматривать не иначе, как насмешку.

Таким образом Россия поднимает Швецию на смех Каролина Вендиль Паллин эксперт стокгольмского Института оборонных исследований

В посольстве также напомнили, что последняя всемирно известная попытка Швеции направить войска на Украину была на Полтаве в 1709 году, и властям страны стоило бы вспомнить, чем она закончилась и извлечь должный урок из прошлых сражений.