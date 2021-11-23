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    23 ноября 2021, 05:49

    Россия подняла Швецию на смех из-за министра обороны Хультквиста

    SVT: Россия высмеяла Швецию из-за слов министра обороны Хультквиста о военной помощи Киеву

    Наталья Жуковская

    Слова Петера Хультквиста о том, что Минобороны Швеции готово отправить своих солдат на Украину, вызвали в России только смех. Такое предположение сделала в эфире телеканала SVT эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

    «Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — отреагировало ранее российское посольство на заявление главы военного ведомства Швеции.

    Паллин считает, что это сообщение в соцсетях российского диппредставительства нужно рассматривать не иначе, как насмешку.

    Таким образом Россия поднимает Швецию на смех

    Каролина Вендиль Паллинэксперт стокгольмского Института оборонных исследований

    В посольстве также напомнили, что последняя всемирно известная попытка Швеции направить войска на Украину была на Полтаве в 1709 году, и властям страны стоило бы вспомнить, чем она закончилась и извлечь должный урок из прошлых сражений.