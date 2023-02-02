02 февраля 2023, 12:45
Россия подготовит ответ на высылку дипломатов из Австрии
МИД России анонсировал ответ на решение Австрии выслать четырех дипломатов
Объявление властями Австрии четырех российских дипломатов персонами нон грата повлечет соответствующий ответ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел России.
«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
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Министерство иностранных дел Австрии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Их заподозрили в работе, которая несовместима со статусом дипломатов.
Требование покинуть территорию страны также получили два сотрудника постоянного представительства России при ООН в Вене, которых обвинили в нарушении устава организации.
Всем четырем дипломатам власти Австрии предписали покинуть страну до 8 февраля.
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