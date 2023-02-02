Мир 02 февраля 2023, 12:45 Россия подготовит ответ на высылку дипломатов из Австрии МИД России анонсировал ответ на решение Австрии выслать четырех дипломатов Википедия

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Объявление властями Австрии четырех российских дипломатов персонами нон грата повлечет соответствующий ответ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел России.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Министерство иностранных дел Австрии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Их заподозрили в работе, которая несовместима со статусом дипломатов.

Требование покинуть территорию страны также получили два сотрудника постоянного представительства России при ООН в Вене, которых обвинили в нарушении устава организации.

Всем четырем дипломатам власти Австрии предписали покинуть страну до 8 февраля.